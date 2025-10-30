Svelato il mistero delle salme riesumate all' improvviso e parcheggiate in sala mortuaria

Monzatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi il fatto aveva fatto gridare allo scandalo, salendo anche alla ribalta delle cronache del consiglio comunale. È successo lunedì 27 ottobre quando, in aula, i consiglieri di minoranza Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) e Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) avevano raccontato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Monza, salme riesumate all’improvviso e “parcheggiate” in sala mortuaria:cosa sta succedendo - A Monza alcune salme sono state riesumate senza avviso ai parenti. Secondo monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Svelato Mistero Salme Riesumate