Suzuki Vision e-Sky intervista a Massimo Nalli | così l' Europa può aprire alle kei car

Al Japan Mobility Show 2025, Suzuki ha acceso i riflettori sulla Vision e - Sky, la sua prima kei car elettrica, aprendo un dibattito che va oltre il semplice prodotto. Il presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia, Massimo Nalli, ha spiegato come l’interesse del marchio per l’Europa sia concreto, ma inevitabilmente legato all’evoluzione normativa del mercato. Le kei car rappresentano oggi circa il 30% del mercato giapponese e rispondono a esigenze reali: dimensioni ridotte, efficienza, costi contenuti e un approccio pragmatico alla mobilità urbana. Secondo Nalli, anche in Europa, e in Italia in particolare, esiste una domanda potenziale per vetture super compatte, alimentata dal bisogno di mezzi accessibili e sostenibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

