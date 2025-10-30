Surf per Caimi stagione conclusa al diciottesimo posto
Sull’onda artificiale di Abu Dhabi la tredicenne italiana si scontra con un format diverso e non migliora i risultati dei primi due contest. Ora si attende l’ufficialità della riqualificazione per il tour 2026 della WSL. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
