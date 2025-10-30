Superman svelato il primo spoiler sul cast di Man of Tomorrow | il nuovo villain sarà gigantesco?
Mentre James Gunn sta ancora ultimando la sceneggiatura del sequel, sembra siano trapelate nuove informazioni circa i nuovi personaggi che entreranno a far parte del DC Universe James Gunn ha annunciato il mese scorso il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della saga di Superman dei DC Studios, Man of Tomorrow, e da allora i fan hanno iniziato a speculare su questo seguito e su quali altri personaggi potrebbe avere come protagonisti. Sappiamo che David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno i rispettivi ruoli di Clark KentSuperman e Lex Luthor, e Gunn ha confermato che questi acerrimi nemici metteranno da parte le loro divergenze e uniranno le forze per affrontare una minaccia più grande. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
