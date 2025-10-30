Superlega tra conferme e colpi a sorpresa | la Lube piega Trento Perugia vola Modena espugna Piacenza

La terza giornata di Superlega regala emozioni, colpi di scena e conferme. Il colpaccio arriva da Civitanova, dove la Lube si prende la scena battendo 3-1 la capolista Itas Trentino, infliggendo ai campioni d'Italia la prima sconfitta stagionale al termine di una battaglia spettacolare da oltre due ore. Una prova di forza e carattere per gli uomini di Blengini, che dopo aver sfiorato l'impresa a Perugia tre giorni prima ritrovano continuità e cattiveria agonistica, ribaltando il pronostico e rilanciandosi in classifica. Dietro, nessun problema per la Sir Susa Vim Perugia, che al PalaBarton liquida Padova con un secco 3-0 confermando il suo potenziale offensivo e la crescita del gruppo di Lorenzetti, ora solo in testa alla classifica, trascinato dai colpi di Plotnytskyi.

