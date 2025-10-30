Superlega Real Madrid e promotori chiedono oltre 4 miliardi di dollari di danni alla UEFA | nuovo round nella battaglia legale
La saga giudiziaria sulla Superlega entra in una fase cruciale: Real Madrid e i promotori del progetto hanno avviato un’azione per oltre 4 miliardi di dollari di risarcimento danni contro la UEFA, accusandola di aver sabotato la competizione fin dalla nascita. Il nuovo affondo arriva all’indomani della decisione di un tribunale spagnolo che ha respinto i ricorsi presentati dalla UEFA, dalla Liga e dalla Federcalcio spagnola, consolidando l’impianto di fondo secondo cui i divieti preventivi imposti nel 2021 hanno limitato la concorrenza. Come ci siamo arrivati. Aprile 2021: dodici club d’élite europei annunciano la Superlega. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
‘Sta storia della Superlega riappare ciclicamente nell’esatto momento in cui nessuno ci stava pensando, praticamente come la tipa che hai finalmente dimenticato che un giorno a caso riappare nella tua vita. Stavolta arriva perché il Real Madrid sarebbe pront - facebook.com Vai su Facebook
due spicci... Real Madrid causa UEFA, Il club ritiene di aver perso ricavi tra 4,5 e 4,7 miliardi di euro dal 2021, anno in cui la UEFA vietò la Superlega - X Vai su X
Real Madrid e Superlega contro Uefa, chiesti danni per 4 miliardi - La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo ... Da msn.com
Superlega, il Real Madrid chiede all'Uefa 3,5 miliardi per violazione delle norme sulla concorrenza - Ieri il tribunale di Madrid ha respinto i ricorsi di Liga e Rfef, dopo aver detto no a maggio all'Uefa che contestava la sentenza della Corte di giustizia europea. Scrive corriere.it
"Vogliamo 4 miliardi di euro di risarcimento": Superlega, il Real Madrid fa tremare Uefa e Ceferin! - Il club spagnolo, ottenuta la vittoria in tribunale, ora si prepara a una richiesta danni che schianterebbe l'istituzione del calcio europeo: tutti i dettagli ... Secondo tuttosport.com