SuperEnalotto oggi giovedì 30 ottobre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 30 ottobre 2025 – Continua la caccia grossa al jackpot milionario del SuperEnalotto che  questa  sera,  giovedì 30 ottobre, porta in dote per il   6 che valeva un jackpot da 71 milioni tondi tondi.  L’ultimo “6” è stato centrato  il 22 maggio a Desenzano del Garda  per una maxi vincita da 35.415.534,71 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ricordatevi che in occasione della Festività di Ognissanti il concorso del SuperEnalotto di sabato 1 novembre è posticipato a lunedì 3 novembre.  Segui in diretta con noi l’ estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto   a partire dalle ore 20 Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

