SuperEnalotto numeri e combinazione vincente 30 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrato invece un '5' che vince 163.114,53 euro. La schedina vincente è stata giocata una in una tabaccheria di Taranto. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 71,6 milioni di euro. Quali sono i punteggi vincenti? Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

