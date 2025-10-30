Superenalotto jackpot sempre più alto | che vincita questa sera!

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun “6” né “5+1” nel concorso odierno del SuperEnalotto, ma la fortuna ha comunque fatto tappa in Puglia. Un fortunato giocatore di  Taranto  ha centrato un “5” vincendo  163.114,53 euro, grazie a una schedina giocata in una tabaccheria della città. Nessuno ha portato a casa il montepremi principale, e così il jackpot continua a crescere:  nel prossimo concorso salirà a 71,6 milioni di euro. La combinazione vincente e i premi di giornata. La combinazione estratta oggi è:  15, 30, 37, 39, 56, 74. Numero  Jolly: 43. Numero  SuperStar: 47. Nonostante l’assenza dei colpi grossi, migliaia di italiani hanno comunque ottenuto piccoli premi nelle varie categorie intermedie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

superenalotto jackpot sempre pi249 alto che vincita questa sera

© Thesocialpost.it - Superenalotto, jackpot sempre più alto: che vincita questa sera!

Scopri altri approfondimenti

Superenalotto, ancora caccia al sei - La febbre del Superenalotto supera i confini nazionali e colpisce la Germania: il tabloid Bild e la ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 11 Luglio 2025 - È già iniziato il viaggio di oggi tra i numeri vincenti con il concorso lottifero che sta percorrendo il suo lungo viaggio tra le 11 ruote che lo caratterizzano e il Superenalotto che – nel frattempo ... Come scrive ilsussidiario.net

superenalotto jackpot pi249 altoLotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 24 Ottobre 2025 - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Jackpot Pi249 Alto