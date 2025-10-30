Super Nikolov | Civitanova stoppa Trento Perugia sola in testa Modena piega Piacenza

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni d'Italia perdono l'imbattibilità stagionale contro la Lube. In attesa della sfida tra Verona e Milano, Perugia è leader solitaria grazie al 3-0 su Padova. Primi successi per Cisterna e Monza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

super nikolov civitanova stoppa trento perugia sola in testa modena piega piacenza

© Gazzetta.it - Super Nikolov: Civitanova stoppa Trento. Perugia sola in testa, Modena piega Piacenza

