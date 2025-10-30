Super Bonazzoli la Cremonese affonda il Genoa

30 ott 2025

Doppietta dell'attaccante e successo dei grigiorossi: contestazione a Marassi. GENOVA - Un'ottima Cremonese vince per 2-0 in casa del Genoa, che non riesce ad arrestare la sua crisi e viene contestato apertamente dai propri tifosi. Al Ferraris va in scena lo show di Bonazzoli, autore di una doppiett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

