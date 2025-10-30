sulle tracce del feroce it

It è una delle storie dell'orrore più affascinanti sfornate dalla prolifica e sulfurea mente di Stephen King. Ed è stata declinata già in una miniserie degli anni Novanta e in due film del 2017 di Andy Muschietti. Ora è arrivata It: Welcome to Derry (di cui Muschietti è un produttore). Dà spazio ad alcuni filoni laterali del lungo e complesso romanzo di King rimasti inesplorati. Il libro include infatti diversi intermezzi scritti di proprio pugno dal personaggio del bibliotecario della città: Mike Hanlon. Approfondiscono la storia cruenta della cittadina di Derry, nel Maine, e il ruolo che It, mostruosa e proteiforme creatura caduta dallo spazio potrebbe avere avuto in essa, visto che il mostro si risveglia ogni 27 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

