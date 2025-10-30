Sull' autobus senza documenti e senza biglietto ma con un foglio di via | espulso
La Polizia di Stato ha dato esecuzione, in meno di 48 ore, a due provvedimenti di espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti di due cittadini stranieri irregolari.Accompagnamenti e rimpatriDomenica: personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato presso il C.P.R. di Torino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Potrebbe dover rispondere delle accuse di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme il minorenne che ha usato lo spray urticante sull'autobus. #Autobus #Brescia #Carabinieri #Leno #sprayalpeperoncino
Biglietto fatto con l'app ma sull'autobus non c'è il contactless. E scatta la multa: ecco perché
Sale sull'autobus senza biglietto . Aggredisce il controllore - È successo in piazza Primo Maggio, capolinea di diversi autobus che collegano l'hinterland milanese.
Giovane senza documenti annega nel Ticino, era stato visto barcollare sulla sponda a Turbigo - È morto così oggi pomeriggio a Turbigo, nel Milanese, un giovane di cui al momento non si conosce l'identità in ...