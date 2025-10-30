Caro direttore Feltri, ho ascoltato con molto interesse le parole pronunciate da Romano Prodi in TV, durante un'intervista a Otto e mezzo con Lilli Gruber. Mi ha colpito la sua onestà intellettuale: ha detto che «non vede un'alternativa al governo Meloni» e che «la sinistra ha girato le spalle all'Italia». Inoltre ha escluso che vi sia un reale pericolo fascista nel Paese, sottolineando che «la destra guadagna voti perché non esiste una proposta credibile dall'altra parte». Sono anni che molti cittadini, osservatori e anche giornalisti lucidi come lei denunciano l'assenza di visione nella sinistra italiana, che continua ad attorcigliarsi sul solito allarme fascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulla sinistra italiana ha ragione Prodi