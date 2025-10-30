Sul progetto Ponte sullo Stretto il Governo vuole andare avanti

AGI - Attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto e solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti, "replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento ". Al termine della riunione d'urgenza convocata dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, arriva la nota ufficiale con cui, sottolineando che "rimane fermo l'obiettivo, pienamente condiviso dall'intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell'opera ", si rimanda ogni azione a dopo la lettura delle motivazioni dei magistrati contabili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sul progetto Ponte sullo Stretto il Governo vuole andare avanti

