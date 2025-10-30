sul palco per condividere emozioni

Dopo il tour celebrativo ‘Self Control 40th Anniversary’, una vera dichiarazione d’amore nei confronti del suo pubblico, e viceversa, Raf torna a grande richiesta con un tour teatrale per continuare a celebrare i 40 anni del suo pezzo più celebre. Dopo Orvieto e Firenze, giovedì 6 il cantante salirà sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia. E’ una nuova data aggiunta a quelle già in programma proprio per la grande richiesta di biglietti nelle altre città, biglietti disponibili in prevendita sul sito www.ticketone.it. Ovviamente Raf non è solo ‘Self control’. Basti pensare a brani come ‘Ti pretendo’, ‘Il battito animale’, ‘Cosa resterà degli anni ‘80’, ‘Sei la più bella del mondo’, ‘Gente di mare’, terza all’Eurovision Song Contest 1987 in coppia con Umberto Tozzi e anche a ‘Si può dare di più’ del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, di cui ha firmato la musica (la canzone vinse il Festival di Sanremo 1987). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

