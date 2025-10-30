Sui passaggi a livello tutto tace

"Il treno non passa da Bellaria, e non può farlo solo per Bellaria". Così Cristina Belletti, segretaria del Partito democratico cittadino, interviene sulla proposta dell’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) di far fermare a Bellaria i convogli della tratta internazionale Rimini–Monaco di Baviera. Per Belletti, si tratta di un tema che va affrontato con equilibrio e visione d’insieme. "Non è possibile chiedere che un treno internazionale cambi percorso per una singola fermata. Le valutazioni devono essere fatte insieme, con la Regione e con le altre amministrazioni". La segretaria dem richiama l’attenzione su ciò che già funziona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sui passaggi a livello tutto tace"

