Sudan Oms | 2500 persone uccise dall' RSF a El Fasher 460 pazienti trucidati al Saudi Maternity Hospital rappresaglie contro civili in fuga - VIDEO
Quasi 2500 civili barbaramente uccisi e massacrati dai paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) nella città africana di El Fasher, nel Darfur. La situazione sul fronte sudanese, al quarto giorno dall'irruzione dei paramilitari nella città che contava circa 260.000 persone, sta progressivame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
