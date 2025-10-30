Sudan le donne sfollate da El-Fasher raccontano i bombardamenti | Abbiamo perso tutto

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le testimonianze delle donne sudanesi sfollate da el-Fashar, capitale provinciale del Nord Darfur che questo fine settimana è caduta nelle mani delle milizie antigovernative delle Forze di Supporto Rapido (RSF) dopo un assedio durato oltre un anno, con centinaia di morti e violenze a sfondo etnico. Le donne hanno descritto le condizioni strazianti della loro fuga dai bombardamenti e dagli spari. Durante l’assalto a el-Fasher, i combattenti delle Forze di supporto rapido sono andati di casa in casa, picchiando e sparando a persone, inclusi donne e bambini, hanno riferito testimoni all’Associated Press. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sudan le donne sfollate da el fasher raccontano i bombardamenti abbiamo perso tutto

© Lapresse.it - Sudan, le donne sfollate da El-Fasher raccontano i bombardamenti: "Abbiamo perso tutto"

Argomenti simili trattati di recente

sudan donne sfollate elSudan, le donne sfollate da El-Fasher raccontano i bombardamenti: "Abbiamo perso tutto" - Le donne sudanesi sfollate dalla capitale provinciale del Nord Darfur durante il fine settimana hanno descritto le condizioni strazianti mentre fuggivano dai bombardamenti e dagli spari. Da lanuovasardegna.it

sudan donne sfollate elCosa succede in Sudan: El Fasher sotto assedio - Dal campo Francesco Lanino, Vice Direttore di Save the Children in Sudan, racconta una catastrofe che il mondo non può più ignorare. Lo riporta savethechildren.it

sudan donne sfollate elSudan, un conflitto dimenticato: cosa sta succedendo - Le Forze congiunte, alleate dell'esercito del Sudan, hanno confermato di essersi ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sudan Donne Sfollate El