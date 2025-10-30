Sudan le donne sfollate da El-Fasher raccontano i bombardamenti | Abbiamo perso tutto
Le testimonianze delle donne sudanesi sfollate da el-Fashar, capitale provinciale del Nord Darfur che questo fine settimana è caduta nelle mani delle milizie antigovernative delle Forze di Supporto Rapido (RSF) dopo un assedio durato oltre un anno, con centinaia di morti e violenze a sfondo etnico. Le donne hanno descritto le condizioni strazianti della loro fuga dai bombardamenti e dagli spari. Durante l’assalto a el-Fasher, i combattenti delle Forze di supporto rapido sono andati di casa in casa, picchiando e sparando a persone, inclusi donne e bambini, hanno riferito testimoni all’Associated Press. 🔗 Leggi su Lapresse.it
