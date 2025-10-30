Sudan la foto falsa della madre e il bambino nella fossa

Circola un’immagine che ritrae una donna con in braccio un bambino, accovacciata dentro una fossa, davanti a un villaggio in fiamme. Di fronte a lei, due ombre di uomini armati con dei fucili automatici. La scena viene riportata come prova delle atrocità commesse in Sudan dalle forze paramilitari RSF, ma si tratta di una scena generata con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. È un fotogramma di un video generato con l’Intelligenza Artificiale.. Il video è stato pubblicato su Instagram dall’utente Khoubaib Ben Ziou, che specifica chiaramente la sua natura artificiale.. Nel video si nota un errore tipico dell’AI. 🔗 Leggi su Open.online