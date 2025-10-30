Sudan e Gaza | l'auto racconto dei criminali di guerra

Sudan come Gaza: l'orrore della guerra è auto-narrato dai carnefici (RSF) sui social. I crimini sono selfie di atrocità e pulizia etnica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Intanto quelli che due settimane fa, mentre il mondo si mobilitava per Gaza, denunciavano indignati il silenzio attorno alla tragedia in Sudan, oggi sono tornati a lamentarsi dei neri sulle panchine. Vai su Facebook

1. Per chi ha scoperto oggi il Sudan: Gaza-Sudan sono parte della stessa equazione. x.com/lorenzokamel/s… 2. Solo una minoranza sosteneva Hamas: x.com/lorenzokamel/s… 3. Hamas non viene da Marte: x.com/lorenzokamel/s… 4. Inizia molto prima del '4 - X Vai su X

Gaza, il racconto del coordinatore Onu che attraversa la Striscia: "Avremmo dovuto impedire tutto questo" - Il ripristino dei beni di prima necessità nella devastata Striscia di Gaza sarà un “lavoro enorme”, ha affermato il coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite Tom Fletcher, aggiungendo che ... Si legge su tg.la7.it

Da Gaza al Sudan, da Brescia ad Afragola: tra tragedia e statistica - Gli innumerevoli morti, feriti e affamati di Gaza, i visi dei rapiti tenuti in ostaggio da Hamas. Si legge su ilfoglio.it

Carestia a Gaza, ospedale Nasser: i bambini magrissimi, senza forze e senza parole nei loro letti - Tutti bambini malati di tumore, già provati da una diagnosi durissima, costretti ad attraversare una guerra e un’occupazione militare per ricevere una terapia. Si legge su lastampa.it