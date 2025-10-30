Sudan e Gaza | l'auto racconto dei criminali di guerra

Sudan come Gaza: l'orrore della guerra è auto-narrato dai carnefici (RSF) sui social. I crimini sono selfie di atrocità e pulizia etnica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, il racconto del coordinatore Onu che attraversa la Striscia: "Avremmo dovuto impedire tutto questo" - Il ripristino dei beni di prima necessità nella devastata Striscia di Gaza sarà un "lavoro enorme", ha affermato il coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite Tom Fletcher, aggiungendo che ...

Da Gaza al Sudan, da Brescia ad Afragola: tra tragedia e statistica - Gli innumerevoli morti, feriti e affamati di Gaza, i visi dei rapiti tenuti in ostaggio da Hamas.

Carestia a Gaza, ospedale Nasser: i bambini magrissimi, senza forze e senza parole nei loro letti - Tutti bambini malati di tumore, già provati da una diagnosi durissima, costretti ad attraversare una guerra e un'occupazione militare per ricevere una terapia.

