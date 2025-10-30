Inter News 24 Sucic Inter, il nuovo centrocampista nerazzurro è una buona arma in più per i nerazzurri? Le ultime sulla mezzala di Chivu e sul proprio avvio di stagione. Stagione in piena ascesa per Petar Sucic, una delle rivelazioni dell’ Inter di Cristian Chivu. Il centrocampista croato, classe 2003, sta conquistando sempre più spazio tra i nerazzurri grazie a personalità, qualità tecniche e continuità di rendimento. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, Sucic ha già totalizzato 11 presenze complessive in questa stagione: otto in campionato e tre in Champions League, nelle quali ha mostrato grande maturità e capacità di adattamento al gioco intenso richiesto da Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sucic Inter, numeri in crescita per il centrocampista nerazzurro: il croato e già protagonista anche in nazionale