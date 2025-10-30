Sucic Inter numeri in crescita per il centrocampista nerazzurro | il croato e già protagonista anche in nazionale
Inter News 24 Sucic Inter, il nuovo centrocampista nerazzurro è una buona arma in più per i nerazzurri? Le ultime sulla mezzala di Chivu e sul proprio avvio di stagione. Stagione in piena ascesa per Petar Sucic, una delle rivelazioni dell’ Inter di Cristian Chivu. Il centrocampista croato, classe 2003, sta conquistando sempre più spazio tra i nerazzurri grazie a personalità, qualità tecniche e continuità di rendimento. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, Sucic ha già totalizzato 11 presenze complessive in questa stagione: otto in campionato e tre in Champions League, nelle quali ha mostrato grande maturità e capacità di adattamento al gioco intenso richiesto da Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
L'Inter affossa la Fiorentina: Calhanoglu e Sucic calano il tris. Pioli in bilico, rischia l'esonero - facebook.com Vai su Facebook
#Sucic, l'esempio #Modric all'#Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - X Vai su X
Chivu in conferenza: "Contento per Sucic. Bisseck da centrale non è un esperimento, ha tutto per giocare ad alti livelli" - Un risultato rotondo che Cristian Chivu commenta presentandosi nella sala conferenze di San ... Scrive msn.com
Il mitico trequartista croato racconta il centrocampista nerazzurro: "Un calciatore totale, può fare anche il regista, gioca con due piedi e ha zero paura" - O magari chi lo vede così, un bravo ragazzo, timido, che non ama troppo ... Secondo gazzetta.it
Chivu ridisegna la mediana: Sucic pronto a riprendersi la scena, Diouf osserva - L’altra sera, Chivu ha schierato 10 degli 11 titolari della infausta finale di Champions contro il Psg. Si legge su gazzetta.it