Sucic Inter lo sfogo dopo la gran rete siglata nella sfida contro la Fiorentina! Le ultime sul centrocampista nerazzurro

Inter News 24 Sucic Inter, l’esultanza del centrocampista croato al termine della partita contro la Fiorentina: le parole. Nel suo focus sulla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, Repubblica ha sottolineato la forte esultanza del gruppo subito dopo il gol liberatorio di Petar Sucic, che ha portato il punteggio sul 2-0. «In quella mischia disordinata di maglie nerazzurre, seguita alla rete del giovane croato, i giocatori di Cristian Chivu hanno sfogato tutta l’ansia e la sofferenza degli ultimi giorni», si legge nell’articolo. Il gol di Sucic come liberazione per l’Inter. Il quotidiano ha evidenziato come quella rete sia stata una vera e propria liberazione per l’ Inter, che ha finalmente superato il periodo di tensione e incertezze, in particolare dopo la sconfitta contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

