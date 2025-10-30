Sucic Inter il croato progetta un gol da fuoriclasse | il voto è super
Inter News 24 Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Petar Sucic ha scelto il modo migliore per lasciare il segno con la maglia dell’ Inter. Il centrocampista croato, classe 2003, ha realizzato un gol da cineteca, la sua prima rete in nerazzurro, confermando le qualità che Cristian Chivu aveva intravisto da tempo. Una conclusione perfetta, potente e precisa, che ha mandato in visibilio San Siro e i tifosi interisti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua prestazione è stata tra le più brillanti della partita: voto 7,5 in pagella e parole di elogio per la crescita mentale e tecnica mostrata in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
