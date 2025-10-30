Sucic Inter il croato incanta San Siro | primo gol da urlo per il croato Calhanoglu completa l’opera

Inter News 24 Sucic grande protagonista dell’Inter nella sfida di ieri sera vinta per 3-0 contro la Fiorentina di Pioli: le ultime sulla sfida di ieri. L’ Inter torna a dominare grazie al suo centrocampo. Come evidenziato dalle pagine del Corriere dello Sport, la squadra di Cristian Chivu ha costruito la vittoria contro la Fiorentina partendo dalla forza e dalla qualità della mediana. Da un lato Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta e leader tecnico indiscusso, dall’altro Petar Sucic, protagonista assoluto con una rete di pregevole fattura, la prima in maglia nerazzurra. Sucic, un gol d’autore che conquista il Meazza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, il croato incanta San Siro: primo gol da urlo per il croato, Calhanoglu completa l’opera

Scopri altri approfondimenti

L'Inter affossa la Fiorentina: Calhanoglu e Sucic calano il tris. Pioli in bilico, rischia l'esonero - facebook.com Vai su Facebook

#Sucic, l'esempio #Modric all'#Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - X Vai su X

Inter – Fiorentina 3-0 cronaca e highlights: Calhanoglu e Sucic immensi, i nerazzurri si rialzano – VIDEO - Fiorentina cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Si legge su generationsport.it

Qui Inter, ballottaggio Sucic-Zielinski in mezzo: davanti più Esposito di Bonny - La Nazione oggi in edicola si concentra sul clima che si respira in casa nerazzurra dopo l'incidente, avvenuto ieri mattina nei pressi di Appiano Gentile che ha coinvolto il ... Segnala firenzeviola.it

Inter, finalmente Sucic: contro la Fiorentina sboccia il talento del croato - L’esordio contro il Torino e più in generale anche i video giunti dai balcani avevano già fatto ampiamente intuire che Petar Sucic avesse un tocco di magia in grado di incendiare San Siro da un moment ... Segnala msn.com