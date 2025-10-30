Sucic Inter il croato conquista San Siro | tra Barella e Mkhitaryan il croato è l’erede del centrocampo nerazzurro

Inter News 24 Sucic Inter, la conquista di San Siro: tra Barella e Mkhitaryan, il croato è l’erede del centrocampo nerazzurro. Il gol da fuoriclasse realizzato contro la Fiorentina ha cambiato la percezione dei tifosi dell’Inter nei confronti di Petar Sucic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e ripreso da Marco Macca, la prestazione del centrocampista croato ha convinto anche i più scettici: questo ragazzo classe 2003 ha talento, visione e personalità per rappresentare il futuro della mediana nerazzurra. Un mix tra Barella e Mkhitaryan. Nel gesto tecnico che ha portato al gol — la resistenza fisica nel contrasto con Mandragora, seguita dal gioco di suola con cui ha superato Comuzzo e dalla conclusione vincente davanti a De Gea — si è vista una combinazione perfetta di forza e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, il croato conquista San Siro: tra Barella e Mkhitaryan, il croato è l’erede del centrocampo nerazzurro

