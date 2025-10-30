Sucic e Calhanoglu regalano la vittoria all’Inter! Chivu esulta per la maturità della squadra | il punto
Inter News 24 Sucic e Calhanoglu decidono il match di San Siro contro la Fiorentina! I due centrocampisti trascinano i nerazzurri alla vittoria. Una serata da ricordare per l’Inter, vittoriosa 3-0 sulla Fiorentina in una notte di pioggia e applausi a San Siro. Come raccontato da Tuttosport e firmato da Alessia Scurati, la gara ha regalato emozioni e conferme, ma anche una nuova stella pronta a brillare: Petar Sucic. Il croato, alla prima da titolare al posto dell’infortunato Mkhitaryan, ha firmato il suo primo gol in nerazzurro con una giocata da fuoriclasse, suggellando la vittoria insieme al solito Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Internews24.com
