Sucic come Messi | Inter-Fiorentina le reazioni dei tifosi nerazzurri

L’Inter si impone per 3-0 sulla Fiorentina. Dopo un primo tempo equilibrato, ma con De Gea protagonista su Bastoni e Dimarco, nella ripresa l'Inter ingrana la marcia: Calhanoglu la sblocca da fuori area e dopo 5' Sucic firma un gol strepitoso. A chiudere la partita sempre il turco su rigore. Ecco le reazioni social dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Sucic come Messi": Inter-Fiorentina, le reazioni dei tifosi nerazzurri

Per peso specifico sulla partita, McTominay e Anguissa superiori a Barella, Mkhitaryan, Çhalanoglu, Zielinski, Sucic e Frattesi messi insieme. Ma già la scorsa stagione avevano dimostrato superiorità. $NapoliInter - X Vai su X

L'Inter affossa la Fiorentina: Calhanoglu e Sucic calano il tris. Pioli in bilico, rischia l'esonero - I nerazzurri di Chivu si rialzano dopo la sconfitta contro il Napoli: grande prestazione a San Siro. Si legge su corrieredellosport.it

Inter – Fiorentina 3-0 cronaca e highlights: Calhanoglu e Sucic immensi, i nerazzurri si rialzano – VIDEO - Fiorentina cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Segnala generationsport.it

Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Dimarco pendolino (7), Sucic quantità e qualità (7), Calhanoglu cecchino (7,5) - L’Inter di Cristian Chivu rialza subito la testa, cancellando Napoli e superando la Fiorentina di Pioli nel turno infrasettimanale del Meazza per 3- Lo riporta msn.com