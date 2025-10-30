Sucic a Sky | Felice per il primo gol a San Siro vittoria meritata contro la Fiorentina

Inter News 24 Sucic a Sky, le parole del centrocampista croato al termine del match vinto 3-0 contro la Fiorentina: la carica del giovane nerazzurro. Grande gioia per Luka Sucic, protagonista nella vittoria dell’Inter sulla Fiorentina con un gol spettacolare. Il centrocampista croato, classe 2002, ha firmato il raddoppio con una giocata da fuoriclasse, dribblando due avversari prima di battere David De Gea sotto la traversa. Ai microfoni di Sky Sport, Sucic ha raccontato l’emozione di segnare il suo primo gol a San Siro, davanti a oltre 70mila tifosi nerazzurri. Il giovane ha ringraziato Cristian Chivu per la fiducia e i compagni per il supporto, sottolineando l’importanza di questa vittoria per ritrovare continuità in campionato dopo la sconfitta di Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic a Sky: «Felice per il primo gol a San Siro, vittoria meritata contro la Fiorentina»

