Grande partecipazione e interesse hanno caratterizzato la seconda edizione dell’evento “Sulle Onde del Gusto”, tenutosi nei giorni 23, 24 e 25 ottobre presso la splendida Tenuta Terra Tefra a Conca della Campania (Caserta), con il patrocinio della Regione Campania. L’iniziativa, promossa da Copagri Campania e fortemente voluta dal Presidente Regionale Salvatore Ciardiello, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, operatori del settore agricolo, ittico, turistico e della ristorazione. Il convegno ha messo in luce le potenzialità del territorio campano, promuovendo sinergie concrete tra agricoltura, pesca, turismo e ristorazione, in un’ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze locali. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Successo per il secondo convegno dell’evento “Sulle Onde del Gusto”