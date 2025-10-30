È "necessario un importante intervento pubblico per salvaguardare il verde della città e scongiurare rischi e pericoli di crolli improvvisi che potrebbero essere accentuati in caso di venti forti o abbondanti nevicate invernali". Lo sostiene Maria Ambrogini, la capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara. L’ex preside, peraltro, ha presentato un’interrogazione, da discutere in consiglio, nella quale sottolinea che Falconara "possiede un importante patrimonio di verde pubblico, in particolare di alberi, diffuso su tutto il territorio, in gran parte molto vecchio e perciò bisognoso di cura e manutenzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Subito un intervento per il verde pubblico della città"