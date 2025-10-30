Su il sipario per il Foyer Caffè del Teatro Verdi | tutto pronto per l’apertura ufficiale

Pisa, 30 ottobre 2025 – Si avvicina l'attesa apertura della Stagione operistica con una nuova produzione del Macbeth di Giuseppe Verdi (venerdì 31 ottobre), e così la Fondazione Teatro di Pisa prosegue nella linea del rinnovamento e dell’eleganza e presenta un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e alla cultura: apre il Foyer Caffè del Teatro di Pisa, affidato alla gestione di Aurora Catering. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico del teatro e alla città un luogo in cui coniugare ospitalità, gusto e cultura in un ambiente elegante e accogliente anche grazie all’arredo firmato Edra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

