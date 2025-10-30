Su il sipario per il Foyer Caffè del Teatro Verdi | tutto pronto per l’apertura ufficiale
Pisa, 30 ottobre 2025 – Si avvicina l'attesa apertura della Stagione operistica con una nuova produzione del Macbeth di Giuseppe Verdi (venerdì 31 ottobre), e così la Fondazione Teatro di Pisa prosegue nella linea del rinnovamento e dell’eleganza e presenta un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e alla cultura: apre il Foyer Caffè del Teatro di Pisa, affidato alla gestione di Aurora Catering. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico del teatro e alla città un luogo in cui coniugare ospitalità, gusto e cultura in un ambiente elegante e accogliente anche grazie all’arredo firmato Edra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sipario del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto si apre su una nuova, straordinaria 2025/2026, proprio nell’anno in cui il nostro Teatro festeggia i 50 anni dalla sua riapertura al pubblico. Undici spettacoli, due programmi - facebook.com Vai su Facebook
Su il sipario sulla stagione teatrale: il programma degli spettacoli - - X Vai su X
Spazio Tondelli, su il sipario. Dopo un’attesa di cinque anni la città ritrova il suo teatro - Chiuso dal 2020, riaprirà ampliato e rinnovato: in sala più di quattrocento posti, presto sarà svelata la nuova stagione con prosa, danza e concerti. Segnala msn.com
Teatro Rossini, giù il sipario a Pesaro fino a gennaio. Il sindaco Biancani: «Ci sono infiltrazioni, occorrono più lavori di quanto previsto» - PESARO Il sipario al Teatro Rossini non si rialzerà a breve, almeno non prima di dicembre. Da corriereadriatico.it