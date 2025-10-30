Studio indaga sull'ossessione dei ragazzi per gli energy drink | influencer e spot giocano un ruolo chiave

Un nuovo studio condotto nel Regno Unito ha analizzato come bambini e adolescenti percepiscono le bevande energetiche, un prodotto sempre più diffuso e alla moda tra giovani e giovanissimi. Dalle interviste è emerso che il marketing aggressivo, i bassi prezzi e l'azione degli influencer contribuiscono a rendere questi prodotti irresistibili, nonostante la scarsa consapevolezza sui rischi legati a caffeina e zuccheri. Gli esperti chiedono ora regole più rigide e controlli sull’acquisto online. 🔗 Leggi su Fanpage.it