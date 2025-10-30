Studenti del Fanti magistrati per un giorno

Un processo penale relativo a un caso di bullismo, con tanto di presunte molestie verbali e la pubblicazione online di foto denigratorie, ai danni di una studentessa da parte alcuni compagni di classe. È quello che si è svolto martedì nell’aula 3 della Corte di giustizia di Modena, con una peculiarità: sono stati gli studenti della IIIQ del liceo scientifico Fanti di Carpi a indossare la toga e, affiancati da veri giudici, avvocati e pubblici ministeri, si sono cimentati nel procedimento. Il processo penale si è svolto alla presenza del presidente del tribunale Alberto Rizzo, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Roberto Mariani e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena Giuseppe Schena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

