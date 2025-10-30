Studentessa con PDP viene bocciata dopo cinque insufficienze la famiglia fa ricorso al TAR ma lo perde I giudici confermano la legittimità della mancata ammissione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha esaminato un ricorso relativo alla non ammissione di una studentessa alla classe successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

