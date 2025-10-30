Studentessa caduta nel seminterrato conclusa l' occupazione della scuola | Pedana mai messa in sicurezza
Gli studenti e le studentesse del Pilo Albertelli tornano in classe. Nella giornata di mercoledì 29 ottobre si è conclusa l’occupazione iniziata il 20 ottobre e che ha visto momenti di tensione e paura con l’incidente che ha coinvolto una ragazza, finita in un’area semi-interrata sotto il cortile. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La studentessa di una scuola media di Roma ha spruzzato lo spray per via dei cattivi odori che uscivano dagli zaini di alcuni compagni https://ebx.sh/zhDxHD - facebook.com Vai su Facebook
Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: arriva l’ambulanza - Incidente al liceo Pilo Albertelli di Roma, in una scuola occupata: una ragazza è precipitata nel piano seminterrato ed è finita in ospedale ... Da fanpage.it
Studentessa cade nel seminterrato del cortile, paura al liceo Albertelli di Roma - La ragazza sarebbe precipitata nel tentativo di recuperare un pallone. Scrive rainews.it
Paura all'Albertelli, studentessa precipita nel seminterrato durante l'occupazione - Una studentessa finisce in ospedale, così nella scuola occupata arrivano l’ambulanza e i vigili del fuoco. Secondo msn.com