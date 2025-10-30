Studentessa caduta nel seminterrato conclusa l' occupazione della scuola | Pedana mai messa in sicurezza

Gli studenti e le studentesse del Pilo Albertelli tornano in classe. Nella giornata di mercoledì 29 ottobre si è conclusa l’occupazione iniziata il 20 ottobre e che ha visto momenti di tensione e paura con l’incidente che ha coinvolto una ragazza, finita in un’area semi-interrata sotto il cortile. 🔗 Leggi su Romatoday.it