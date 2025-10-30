Studente inciampa e si rompe il mento assenti sia Docente che Collaboratore scolastico ma non sono responsabili Ecco perché
Il caso in commento è una sentenza della Cassazione Civile, Sez. 3, 16 settembre 2025, n. 25337 che riguarda il caso della responsabilità della scuola per la caduta del minore durante la sorveglianza della collaboratrice scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
