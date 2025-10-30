Studente aggredito all’uscita di scuola

Martedì mattina, alluscita da scuola, due studenti di circa 14 anni sono venuti alle mani davanti all’ingresso dell’istituto IIs Mattei, sotto gli occhi di altri compagni che hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo alcune testimonianze, l’aggressione sarebbe nata da un litigio per motivi ancora poco chiari, inizialmente collegati a una presunta accusa di furto di 20 euro. Durante la lite, uno dei due ragazzi sarebbe stato colpito con calci e pugni e spinto contro una stele, fino all’intervento di alcuni collaboratori scolastici e docenti, accorsi dopo aver notato la concitazione davanti ai cancelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

