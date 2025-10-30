Striscione contro Zalewski al Colosseo c’entra il triangolo con Emily Pallini e Ludwig | ‘Un’infamità’
‘Tradire un amico si chiama infamità’, lo striscione contro Zalewski davanti al Colosseo. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre un maxi striscione è comparso davanti al Colosseo con un messaggio diretto e pesante contro Nicola Zalewski, oggi all’Atalanta. «Che fossi uno spione lo sapevamo già. Zalewski, tradire un amico si chiama infamità»: parole di accusa che hanno subito scatenato clamore sui social e sui siti di attualità sportiva. A colpire, oltre alla durezza del messaggio, è il luogo in cui è stato affisso, uno dei simboli di Roma, e il collegamento immediato con ambienti ultrà. Ma questa volta, a quanto sembra, il calcio non c’entra affatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità» ? Uno striscione apparso nella notte al Colosseo ha acceso una nuova polemica legata a Nicola Zalewski, ex calciatore della Roma ora all’Atalanta. Ma questa volta n Vai su Facebook
Zalewski tacciato come "traditore" in uno striscione esposto al Colosseo dopo gli ultimi gossip - X Vai su X
Zalewski tacciato come “traditore” in uno striscione esposto al Colosseo dopo gli ultimi gossip - Nel cuore di Roma è stato esposto uno striscione contro Zalewski, chiamato "spione" e "traditore": cosa è successo con l'ex giocatore ... fanpage.it scrive
Roma, lo striscione contro Nicola Zalewski al Colosseo: "Traditore" - Nella notte è comparso davanti al Colosseo uno striscione indirizzato all'ex calciatore della Roma Nicola Zalewski, attualmente all'Atalanta. Come scrive tg24.sky.it
Striscione al Colosseo contro Zalewski, il "tradimento" all'amico Ludwig per la relazione con Emily Pallini - A Roma è apparso uno striscione contro l'ex giocatore della Roma Nikola Zalewski, accusato di aver "tradito" un amico per via di una relazione sentimentale ... Secondo virgilio.it