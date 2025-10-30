Striscione contro Zalewski al Colosseo c’entra il triangolo con Emily Pallini e Ludwig | ‘Un’infamità’

‘Tradire un amico si chiama infamità’, lo striscione contro Zalewski davanti al Colosseo. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre un maxi striscione è comparso davanti al Colosseo con un messaggio diretto e pesante contro Nicola Zalewski, oggi all’Atalanta. «Che fossi uno spione lo sapevamo già. Zalewski, tradire un amico si chiama infamità»: parole di accusa che hanno subito scatenato clamore sui social e sui siti di attualità sportiva. A colpire, oltre alla durezza del messaggio, è il luogo in cui è stato affisso, uno dei simboli di Roma, e il collegamento immediato con ambienti ultrà. Ma questa volta, a quanto sembra, il calcio non c’entra affatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

