Stretta anti ambulanti stop a rastrelliere ed espositori in corso Vittorio Emanuele e via Maqueda
Addio agli oggetti in vendita lungo corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, passando per i Quattro Canti. Il Comune ha deciso di porre fine al proliferare dei venditori ambulanti in pieno centro storico. Stop dunque a rastrelliere ed espositori: la stretta (destinata anche ai negozi) punta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
