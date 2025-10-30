Stretta anti ambulanti stop a rastrelliere ed espositori in corso Vittorio Emanuele e via Maqueda

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio agli oggetti in vendita lungo corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, passando per i Quattro Canti. Il Comune ha deciso di porre fine al proliferare dei venditori ambulanti in pieno centro storico. Stop dunque a rastrelliere ed espositori: la stretta (destinata anche ai negozi) punta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Stretta anti ambulanti, stop a rastrelliere ed espositori in corso Vittorio Emanuele e via Maqueda - Il Comune ha deciso di porre fine al proliferare dei venditori ambulanti in pieno centro storico. Scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Stretta Anti Ambulanti Stop