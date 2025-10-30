Street soccer sotto lo sguardo di Falcone e Borsellino | nuovo spazio di aggregazione

Lecceprima.it | 30 ott 2025

CARMIANO – È stato inaugurato venerdì scorso a Carmiano, in via Kennedy, un campo da street soccer intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992, vittime di due diverse stragi di mafia nelle quali morirono anche otto agenti di scorta e la moglie del primo, Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

