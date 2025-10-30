Stranger Things – Stagione 5 | il trailer ufficiale!

È da oggi disponibili il trailer della quinta stagione di Stranger Things. L’atteso capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep.5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana). Domani, venerdì 31 ottobre, i protagonisti – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp – e i creatori di Stranger Things – Matt e Ross Duffer – saranno ospiti di Lucca Comics & Games 2025 per celebrare la quinta e ultima stagione della serie più amata di sempre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Approfondisci con queste news

Con la quinta stagione, Stranger Things chiude un’era. Più che una serie, un fenomeno culturale che ha ridefinito la nostalgia e l’immaginario collettivo - X Vai su X

Londra si prepara per l'ultima stagione di Stranger Things. Pronti per un nuovo viaggio nell’Upside Down? È ufficiale: la nuova stagione di Stranger Things sta per arrivare! E per rendere tutto ancora più epico, a Londra ? si stanno preparando - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things 5, l’ultima stagione di un mito pop che ha riscritto la nostalgia anni ’80 - Più che una serie, un fenomeno culturale che ha ridefinito la nostalgia e l’immaginario collettivo ... Come scrive panorama.it

Stranger Things 5, data d'uscita, trailer e tutto quello da sapere sulla stagione finale - Come diffuso dai canali social di Netflix, sono disponibili il trailer e le date d'uscita dei capitoli della quinta e ... Riporta ilgazzettino.it

Stranger Things, stagione 5: l'epica battaglia finale nel trailer della prima parte - Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il cast, ma nel frattempo Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale ... Si legge su libero.it