Stranger Things 5 uscito il trailer ufficiale | quando arriva la serie
Sottosopra all’attacco nell’adrenalinico e inquietante trailer ufficiale di Stranger Things 5, in arrivo su Netflix in tre volumi a partire dal 27 novembre. Sulle note di un classico senza tempo dei Queen, la celebre Who Wants to Live Forever, le immagini delineano l’alta posta in gioco per la città di Hawkins e i suoi abitanti: Vecna è tornato e sembra intenzionato a invadere una volta per tutte il mondo reale. La resa dei conti è alle porte: per Undici e tutti gli altri protagonisti più amati non resta che prepararsi allo scontro finale. Il primo volume comprenderà i primi quattro episodi, mentre il secondo (atteso in streaming per Natale 2025 ) vanterà le successive tre puntate. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Londra si prepara per l'ultima stagione di Stranger Things. Pronti per un nuovo viaggio nell’Upside Down? È ufficiale: la nuova stagione di Stranger Things sta per arrivare! E per rendere tutto ancora più epico, a Londra ? si stanno preparando - facebook.com Vai su Facebook
CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X
Stranger Things 5: Il trailer ufficiale italiano anticipa la resa dei conti con Vecna - La quinta stagione di Stranger Things sarà suddivisa in tre volumi: il Volume 1 (episodi 1- Da comingsoon.it
Il trailer di Stranger Things 5 è uscito: ecco il video - Il trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5: ecccolo, guardalo qui e scopri cosa succederà nella nuova stagione. Lo riporta blogtivvu.com
Stranger Things 5: Netflix svela l’intenso trailer dell’ultima stagione - Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Stranger Things 5, l’attesissima stagione conclusiva della serie fenomeno dei fratelli Duffer. Segnala vgmag.it