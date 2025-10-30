Stranger Things 5 uscito il trailer ufficiale | quando arriva la serie

Sottosopra all’attacco nell’adrenalinico e inquietante trailer ufficiale di Stranger Things 5, in arrivo su Netflix in tre volumi a partire dal 27 novembre. Sulle note di un classico senza tempo dei Queen, la celebre Who Wants to Live Forever, le immagini delineano l’alta posta in gioco per la città di Hawkins e i suoi abitanti: Vecna è tornato e sembra intenzionato a invadere una volta per tutte il mondo reale. La resa dei conti è alle porte: per Undici e tutti gli altri protagonisti più amati non resta che prepararsi allo scontro finale. Il primo volume comprenderà i primi quattro episodi, mentre il secondo (atteso in streaming per Natale 2025 ) vanterà le successive tre puntate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

