Stranger Things 5 | una spaventosa battaglia incombe nel nuovo trailer
La situazione si complica per i coraggiosi adolescenti di Hawkins, che si preparano per la battaglia finale contro il male che alberga nella cittadina dell'Indiana. Le note di Who Wants to Live Forever dei Queen accompagnano le spettacolari immagini del nuovo trailer di Stranger Things 5, disponibile da pochi minuti sul canale YouTube di Netflix. Il trailer anticipa il gran finale, l'attesa quinta e ultima stagione, che sarà divisa in tre parti. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 27 novembre. Ma in questi giorni Stranger Things è protagonista di un lancio in pompa magna a Lucca Comics & Games 2025, che domani ospiterà il cast e i fratelli Duffer, creatori dello show, a Lucca per un'anteprima attesissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Gaten Matarazzo, il celebre Dustin Henderson della serie televisiva Stranger Things, è protagonista del nuovo spot televisivo di Leggende Pokémon: Z-A. - facebook.com Vai su Facebook
CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X
Stranger Things 5: una spaventosa battaglia incombe nel nuovo trailer - La situazione si complica per i coraggiosi adolescenti di Hawkins, che si preparano per la battaglia finale contro il male che alberga nella cittadina dell'Indiana. Come scrive movieplayer.it
Stranger Things 5 si mostra in un epico trailer ufficiale che ci prepara a una grande battaglia finale - Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Stranger Things Stagione 5, che mostra qualcosa della stagione finale e ci prepara a quello che sembra essere davvero uno scontro epico. Segnala multiplayer.it
Stranger Things 5, il trailer della stagione finale della serie fenomeno di Netflix: lo scontro decisivo è qui! - Netflix, come detto, distribuirà la stagione conclusiva in tre parti distinte: il Volume 1 — composto dai primi quattro episodi — arriverà il 26 novembre 2025, in pieno periodo del Ringraziamento. Scrive msn.com