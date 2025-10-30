La situazione si complica per i coraggiosi adolescenti di Hawkins, che si preparano per la battaglia finale contro il male che alberga nella cittadina dell'Indiana. Le note di Who Wants to Live Forever dei Queen accompagnano le spettacolari immagini del nuovo trailer di Stranger Things 5, disponibile da pochi minuti sul canale YouTube di Netflix. Il trailer anticipa il gran finale, l'attesa quinta e ultima stagione, che sarà divisa in tre parti. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 27 novembre. Ma in questi giorni Stranger Things è protagonista di un lancio in pompa magna a Lucca Comics & Games 2025, che domani ospiterà il cast e i fratelli Duffer, creatori dello show, a Lucca per un'anteprima attesissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5: una spaventosa battaglia incombe nel nuovo trailer