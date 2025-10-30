Stranger Things 5 tutto pronto per il gran finale di serie | svelato il trailer

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito il trailer ufficiale di Stranger Things 5, l'ultima stagione di una serie che ha fatto la storia del piccolo schermo e che prestissimo debutterà su Netflix mettendo fine a una storia che ha incollato allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. Manca sempre meno, infatti. 🔗 Leggi su Today.it

stranger things 5 tuttoStranger Things 5 si mostra in un epico trailer ufficiale che ci prepara a una grande battaglia finale - Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Stranger Things Stagione 5, che mostra qualcosa della stagione finale e ci prepara a quello che sembra essere davvero uno scontro epico. Come scrive multiplayer.it

stranger things 5 tuttoStranger Things 5, il trailer della stagione finale della serie fenomeno di Netflix: lo scontro decisivo è qui! - Netflix, come detto, distribuirà la stagione conclusiva in tre parti distinte: il Volume 1 — composto dai primi quattro episodi — arriverà il 26 novembre 2025, in pieno periodo del Ringraziamento. msn.com scrive

stranger things 5 tuttoStranger Things 5: tutto sulla stagione finale della serie Netflix - Come riportato da Tudum, Stranger Things 5 sarà l’ultimo capitolo della saga di Hawkins e del Sottosopra, e sarà diviso in tre volumi, in cui si spalmeranno gli episodi che faranno compagnia ai fan ... Segnala ciakgeneration.it

