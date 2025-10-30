STRANGER THINGS 5 | trailer ufficiale e date d’uscita
Manca pochissimo al capitolo finale di Stranger Things 5, la serie Netflix che ha affascinato una generazione intera. La serie debutterà in tre volumi: il volume 1 il 27 novembre (ep. 1-4), il volume 2 (ep. 5-7) il 26 dicembre e il finale il 1 gennaio 2026; tutti alle 2 del mattino (ora italiana). Domani, venerdì 31 ottobre, i protagonisti – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp – e i creatori di Stranger Things – Matt e Ross Duffer – saranno ospiti di Lucca Comics & Games 2025 per celebrare la quinta e ultima stagione della serie più amata di sempre. Quartier generale e cuore pulsante sarà Piazza San Michele, con il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Stranger Things in cui i fan potranno immergersi nelle iconiche atmosfere della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
