Stranger Things 5 | trailer date e novità dell’ultima stagione

Suddivisa in tre volumi. Il capitolo finale della serie cult di Netflix debutta in tre volumi tra novembre e gennaio 2026. Domani i protagonisti saranno ospiti a Lucca Comics & Games. Sono finalmente disponibili il trailer ufficiale e le nuove immagini della quinta e ultima stagione di Stranger Things, il capitolo conclusivo della serie dei Duffer Brothers che ha ridefinito l’immaginario pop degli anni Ottanta. La stagione finale debutterà su Netflix in tre volumi: Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre 2025. Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre 2025. Finale il 1º gennaio 2026, tutti disponibili dalle 2 del mattino (ora italiana). 🔗 Leggi su 361magazine.com

