Stranger Things 5 rilasciato il full trailer dell’ultima stagione della serie

Netflix ha rilasciato il secondo trailer della quinta e ultima stagione di “ Stranger Things “, che arriverà sulla piattaforma il 26 novembre. Sulle note di “Who Wants to Live Forever” dei Queen, il trailer mostra la posta in gioco per i cittadini di Hawkins: Vecna??(Jamie Campbell Bower) è tornato ed è determinato a invadere il mondo reale e tutti devono, secondo le parole di Mike (Finn Wolfhard), “ trovare Vecna??e porre fine a tutto questo una volta per tutte “. Nel trailer vediamo i Demogorgoni fare a pezzi i soldati che hanno messo Hawkins in quarantena, e Lucas (Caleb McLaughlin) trattenere Max (Sadie Sink) ancora in coma nell’ascensore di un ospedale mentre un cane Demogorgone corre verso di loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stranger Things 5, rilasciato il full trailer dell’ultima stagione della serie

Contenuti che potrebbero interessarti

Londra si prepara per l'ultima stagione di Stranger Things. Pronti per un nuovo viaggio nell’Upside Down? È ufficiale: la nuova stagione di Stranger Things sta per arrivare! E per rendere tutto ancora più epico, a Londra ? si stanno preparando - facebook.com Vai su Facebook

CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X

Stranger Things 5, ammirate l’epico trailer ufficiale. E la posta in gioco non è mai stata così alta - Netflix ha appena rilasciato il full trailer di Stranger Things 5, che mostra i protagonisti e Vecna avviarsi allo scontro finale ... Scrive bestmovie.it

Stranger Things 5: i Queen sono i protagonisti del trailer della stagione finale. Guardalo qui - "Who Wants To Live Forever" è la canzone scelta per l'ultima stagione della fortunata serie dei Fratelli Duffer ... Secondo virginradio.it

Il trailer di Stranger Things 5 è uscito: ecco il video - Il trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5: ecccolo, guardalo qui e scopri cosa succederà nella nuova stagione. Riporta blogtivvu.com