Stranger Things 5 rilasciato il full trailer dell’ultima stagione della serie
Netflix ha rilasciato il secondo trailer della quinta e ultima stagione di “ Stranger Things “, che arriverà sulla piattaforma il 26 novembre. Sulle note di “Who Wants to Live Forever” dei Queen, il trailer mostra la posta in gioco per i cittadini di Hawkins: Vecna??(Jamie Campbell Bower) è tornato ed è determinato a invadere il mondo reale e tutti devono, secondo le parole di Mike (Finn Wolfhard), “ trovare Vecna??e porre fine a tutto questo una volta per tutte “. Nel trailer vediamo i Demogorgoni fare a pezzi i soldati che hanno messo Hawkins in quarantena, e Lucas (Caleb McLaughlin) trattenere Max (Sadie Sink) ancora in coma nell’ascensore di un ospedale mentre un cane Demogorgone corre verso di loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
