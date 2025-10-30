Stranger Things 5 riceve il trailer ufficiale in italiano spettacolare e carico di emozioni
Netflix ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5, la stagione conclusiva della serie cult che ha segnato un’intera generazione di spettatori. Il filmato, epico e intenso, riporta in scena Undici, Mike, Dustin, Lucas e tutti gli altri, pronti a combattere l’ultima battaglia per salvare Hawkins e forse il mondo intero. Le immagini, accompagnate dalle inconfondibili note dei Queen, evocano un senso di malinconia e grandiosità, confermando che la chiusura sarà all’altezza delle aspettative costruite in quasi dieci anni di storia televisiva. Ricordiamo che l’uscita sarà scandita in tre momenti ben precisi: il Volume 1 con i primi quattro episodi arriverà su Netflix il 27 novembre 2025 alle 2:00 del mattino (ora italiana); seguirà il Volume 2 il 26 dicembre, sempre alla stessa ora; il finale assoluto è invece previsto per il 1° gennaio 2026, dando così ai fan un Capodanno all’insegna dell’emozione e dell’addio definitivo a Hawkins. 🔗 Leggi su Game-experience.it
