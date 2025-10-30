Netflix ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5, la stagione conclusiva della serie cult che ha segnato un’intera generazione di spettatori. Il filmato, epico e intenso, riporta in scena Undici, Mike, Dustin, Lucas e tutti gli altri, pronti a combattere l’ultima battaglia per salvare Hawkins e forse il mondo intero. Le immagini, accompagnate dalle inconfondibili note dei Queen, evocano un senso di malinconia e grandiosità, confermando che la chiusura sarà all’altezza delle aspettative costruite in quasi dieci anni di storia televisiva. Ricordiamo che l’uscita sarà scandita in tre momenti ben precisi: il Volume 1 con i primi quattro episodi arriverà su Netflix il 27 novembre 2025 alle 2:00 del mattino (ora italiana); seguirà il Volume 2 il 26 dicembre, sempre alla stessa ora; il finale assoluto è invece previsto per il 1° gennaio 2026, dando così ai fan un Capodanno all’insegna dell’emozione e dell’addio definitivo a Hawkins. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Stranger Things 5 riceve il trailer ufficiale in italiano, spettacolare e carico di emozioni