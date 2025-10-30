Stranger Things 5 l’ultima stagione di un mito pop che ha riscritto la nostalgia anni ’80

Stranger Things non è solo una serie: è una capsula del tempo che ha risucchiato milioni di spettatori in un vortice di nostalgia, synth e paranormale. Da Hawkins al cuore della cultura pop mondiale, ha creato un linguaggio visivo e sonoro capace di attraversare generazioni. Con la quinta stagione in arrivo su Netflix in tre volumi — dal 27 novembre 2025 al 1º gennaio 2026 — si chiude una delle epopee più iconiche dell’intrattenimento contemporaneo. Simbolo della generazione moderna, Stranger Things sarà al Lucca Comics & Games 2025 per un evento unico nel suo genere. I fratelli Duffer e il cast principale celebreranno insieme ai fan la fine di un’era e Piazza San Michele diventerà per un giorno Hawkins, con uno store esclusivo e un padiglione esperienziale dedicato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stranger Things 5, l’ultima stagione di un mito pop che ha riscritto la nostalgia anni ’80

Altri contenuti sullo stesso argomento

Londra si prepara per l'ultima stagione di Stranger Things. Pronti per un nuovo viaggio nell’Upside Down? È ufficiale: la nuova stagione di Stranger Things sta per arrivare! E per rendere tutto ancora più epico, a Londra ? si stanno preparando - facebook.com Vai su Facebook

CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X

Stranger Things 5, data d'uscita, trailer e tutto quello da sapere sulla stagione finale - Come diffuso dai canali social di Netflix, sono disponibili il trailer e le date d'uscita dei capitoli della quinta e ... Scrive ilgazzettino.it

Stranger Things 5, ammirate l’epico trailer ufficiale. E la posta in gioco non è mai stata così alta - Netflix ha appena rilasciato il full trailer di Stranger Things 5, che mostra i protagonisti e Vecna avviarsi allo scontro finale ... Secondo bestmovie.it

Stranger Things 5 si mostra in un epico trailer ufficiale che ci prepara a una grande battaglia finale - Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Stranger Things Stagione 5, che mostra qualcosa della stagione finale e ci prepara a quello che sembra essere davvero uno scontro epico. multiplayer.it scrive