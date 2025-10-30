Stranger Things 5 l’ultima stagione di un mito pop che ha riscritto la nostalgia anni ’80
Stranger Things non è solo una serie: è una capsula del tempo che ha risucchiato milioni di spettatori in un vortice di nostalgia, synth e paranormale. Da Hawkins al cuore della cultura pop mondiale, ha creato un linguaggio visivo e sonoro capace di attraversare generazioni. Con la quinta stagione in arrivo su Netflix in tre volumi — dal 27 novembre 2025 al 1º gennaio 2026 — si chiude una delle epopee più iconiche dell’intrattenimento contemporaneo. Simbolo della generazione moderna, Stranger Things sarà al Lucca Comics & Games 2025 per un evento unico nel suo genere. I fratelli Duffer e il cast principale celebreranno insieme ai fan la fine di un’era e Piazza San Michele diventerà per un giorno Hawkins, con uno store esclusivo e un padiglione esperienziale dedicato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Londra si prepara per l'ultima stagione di Stranger Things. Pronti per un nuovo viaggio nell’Upside Down? È ufficiale: la nuova stagione di Stranger Things sta per arrivare! E per rendere tutto ancora più epico, a Londra ? si stanno preparando - facebook.com Vai su Facebook
CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X
Stranger Things 5, data d'uscita, trailer e tutto quello da sapere sulla stagione finale - Come diffuso dai canali social di Netflix, sono disponibili il trailer e le date d'uscita dei capitoli della quinta e ... Scrive ilgazzettino.it
Stranger Things 5, ammirate l’epico trailer ufficiale. E la posta in gioco non è mai stata così alta - Netflix ha appena rilasciato il full trailer di Stranger Things 5, che mostra i protagonisti e Vecna avviarsi allo scontro finale ... Secondo bestmovie.it
Stranger Things 5 si mostra in un epico trailer ufficiale che ci prepara a una grande battaglia finale - Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di Stranger Things Stagione 5, che mostra qualcosa della stagione finale e ci prepara a quello che sembra essere davvero uno scontro epico. multiplayer.it scrive